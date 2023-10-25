Макрон предостерег Израиль от ошибки в секторе Газа
Крупномасштабная операция со стороны ЦАХАЛ в секторе Газа станет ошибкой Израиля, предположил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
«Если это масштабная интервенция, которая поставит под угрозу жизни мирного населения, то я думаю, что это ошибка для Израиля», — подчеркнул Макрон.
По его мнению, такие действия не защитят страну в долгосрочной перспективе. Кроме того, добавил он, военная операция в густонаселенном анклаве несопоставима с международным гуманитарным правом и правилами ведения войны.
Президент Франции предположил, что на фоне интенсивных боевых действий в макрорегионе может разгореться «большой пожар» — к конфликту присоединятся другие государства.
В связи с рисками эскалации противостояния, отметил Макрон, следует найти компромиссное решение. В частности, уточнил он, можно попытаться реализовать мирную инициативу, предложенную Парижем, которая подразумевает как борьбу с региональными группировками, так и гуманитарные акции.