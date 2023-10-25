Макрон предостерег Израиль от ошибки в секторе Газа

Крупномасштабная операция со стороны ЦАХАЛ в секторе Газа станет ошибкой Израиля, предположил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

«Если это масштабная интервенция, которая поставит под угрозу жизни мирного населения, то я думаю, что это ошибка для Израиля», — подчеркнул Макрон.

По его мнению, такие действия не защитят страну в долгосрочной перспективе. Кроме того, добавил он, военная операция в густонаселенном анклаве несопоставима с международным гуманитарным правом и правилами ведения войны.

Президент Франции предположил, что на фоне интенсивных боевых действий в макрорегионе может разгореться «большой пожар» — к конфликту присоединятся другие государства.