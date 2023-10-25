Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Эрдоган указал на неизбежное поражение США и Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Запад в мошенничестве в попытках сочувствовать и помогать Израилю в борьбе с ХАМАС. Как сообщает турецкое издание Hurriyet, об этом он сказал при выступлении в парламенте.

На Западе объяснили возвращение в Россию «беглецов от СВО»

Уехавшая молодежь возвращается в Россию, поскольку столкнулась со снижением уровня жизни. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на экспертов. В публикации отмечается, что молодые специалисты столкнулись с тем, что «возможности трудоустройства за пределами страны оказались не так хороши, как могли бы быть». Исследователь из Института Европейского университета во Флоренции Иветта Сергеева отметила, что в результате уехавшие россияне стали терять свой статус и заработок, что привело к снижению качества жизни.

ЦБ: российской экономике удалось избежать кредитного провала

Благодаря мерам поддержки, принятым Банком России и правительством в прошлом году, российской экономике удалось избежать резкого кредитного сжатия. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад регулятора об эффектах антикризисных мер.

Как уточняется, кредитование могло бы обвалиться на 8 трлн рублей, или на 10,4% от объема банковского портфеля по итогам 2022 года. Подобное крупное кредитное сжатие у кредитных организаций привело бы к непредсказуемым эффектам домино в экономике страны, говорится в публикации.

Из списка иноагентов России исключили более 60 человек и компаний

Российский министр юстиции Константин Чуйченко рассказал, что из реестра иноагентов за все время его существования исключили 64 пункта (это коснулось физических лиц и компаний). Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт спрогнозировала падение цен на бензин в России

Unsplash

Управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала, что снижение цен на бензин в России будет продолжаться, в том числе благодаря мерам, принятым Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Об этом сообщает Naavtotrasse.ru.

Звезду «Кривого зеркала» экстренно госпитализировали

Юморист и звезда программы «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко был экстренно госпитализирован. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба пермского Дворца Культуры им. М.И. Калинина.

Перечислены распространенные причины поломки банковской карты

Unsplash

Россиянам не стоит носить несколько банковских карт с магнитной лентой в одном кармане из-за риска их размагничивания и, соответственно, последующей поломки. Об этом заявила эксперт НИФИ Минфина и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко, передает «Российская Газета».

В России выбрали «кроссовер года»

Unsplash

Omoda C5 — автомобиль года в России. Об этом сообщила пресс-служба производителя. «По итогам голосования ежегодной премии "ТОП-5 АВТО" модель OMODA C5 стала лидером в борьбе за титул Car of the Year, а также одержала победу в номинации "Среднеразмерный автомобиль / кроссовер"», — сообщила компания.

На Григория Лепса подали в суд

Религиозная группа «Братство Морозов-Златоуст» подала в Хамовнический суд Москвы заявление в отношении певца Григория Лепса. Сообщество потребовало взыскать с исполнителя 10 миллионов рублей за «пропаганду асоциального поведения». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Шведская лыжница заявила об отказе соревноваться с россиянами

Чемпионат.com

25 октября пройдёт заседание Совета Международной федерации лыжного спорта (FIS). На нём теоретически может быть рассмотрен вопрос об участии российских лыжников в международных соревнованиях.