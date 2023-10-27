ЦАХАЛ начал восстановление заграждения на границе с сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены боевиками радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

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Согласно информации издания, Израиль готовит наземную операцию и стремится обеспечить безопасность своим войскам в Газе, защищая границу. Стоит отметить, что восстановление заграждения, прорванного боевиками ХАМАС в 29 местах с помощью взрывчатки и бульдозеров, обошлось в $1 млрд. Израильские военные проводят круглосуточные работы по разминированию территории вдоль границы и установке новых систем безопасности.

По заявлению армии, все необходимые датчики и другое оборудование практически полностью восстановлены. 7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.