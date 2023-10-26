Венесуэла заявила о своих правах на спорную территорию с Гайаной

"Венесуэла никогда, никогда не признавала Гайану-Эссекибо территорией Гайаны", - указала Родригес. "Когда Венесуэла признала Гайану независимой республикой от британской короны, мы сделали однозначную оговорку, что территория нового государства находится к востоку от правого берега реки Эссекибо. Наша оговорка ясна: Гайана-Эссекибо - венесуэльская территория, и ее границей является река Эссекибо", - пояснила она.