Венесуэла заявила о своих правах на спорную территорию с Гайаной

Спорная территория Гайана-Эссекибо принадлежит Венесуэле и никогда не признавалась частью Гайаны. Об этом заявила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на своей странице в соцсети X (ранее Твиттер).
"Венесуэла никогда, никогда не признавала Гайану-Эссекибо территорией Гайаны", - указала Родригес. "Когда Венесуэла признала Гайану независимой республикой от британской короны, мы сделали однозначную оговорку, что территория нового государства находится к востоку от правого берега реки Эссекибо. Наша оговорка ясна: Гайана-Эссекибо - венесуэльская территория, и ее границей является река Эссекибо", - пояснила она.
Родригес подвергла критике отказ властей Кооперативной Республики Гайана от дипломатического диалога и указала на угрозу перерастания территориального спора в масштабный конфликт, к которому подталкивает Южное командование ВС США.
Многолетний территориальный спор между двумя странами о принадлежности территории в 159,5 тыс. кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, на которую претендует Каракас, обострился в связи с предоставлением Гайаной концессий на добычу нефти компании ExxonMobil и планами США разместить военную базу на спорной территории.