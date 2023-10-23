Венгрия заблокировала выделение Украине средств от ЕС

«Как и ожидалось, на встрече министров иностранных дел Европейского союза сегодня договоренность о выделении восьмого транша в размере €500 млн для Украины достигнута не была. Банк OTP был исключен из украинского списка спонсоров войны, однако Будапешт требует юридических гарантий того, что это решение Киева будет постоянным», — пишет Йозвяк.