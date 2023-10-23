Эрдоган примет участие в массовом митинге в поддержку Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в «Великом палестинском митинге», который пройдет в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в субботу, 28 октября. Об этом сообщает агентство Anadolu ссылкой на местное управление Партии справедливости и развития (ПСР).

Митинг проводится с целью привлечь внимание к действиям Израиля и «поддержать дело свободной Палестины». Кроме Эрдогана в митинге примут участие председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели, председатель Партии великого единства Мустафа Дестичи, председатель Партии благосостояния Фатих Эрбакан, председатель HUDA PAR Зекерия Языджыоглу и другие.

На мероприятие также пригласили спортсменов, предпринимателей, артистов, а также членов палестинской диаспоры. Ожидается, что в митинге примут участие граждане всей Турции. Освещать его пригласили представителей СМИ.