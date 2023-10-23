Каладзе заявил об отсутствии фактов вмешательства России в выборы в Грузии

Не существует ни одного факта вмешательства России в выборы в Грузии, и подобное не ожидается и на парламентских выборах-2024, заявил генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Не приведете мне ни одного примера вмешательства России в выборы в Грузии, проводимые после 2012 года, когда к власти пришла «Грузинская мечта». Нет таких фактов», – сказал Каладзе, комментируя вопрос возможного влияния Москвы на предстоящие через год выборы в Грузии.

Мэр Тбилиси подчеркнул, что «демократическому проведению выборов в 2024 году будет уделено максимальное внимание, чтобы ни у кого не было возможности усомниться в этом».

По его словам, «выборы в будущем году выиграет «Грузинская мечта», как и в 2028 году».

«Запомните этот день и мой прогноз. Мы получим конституционное большинство (по итогам выборов-2024)», – заявил он.