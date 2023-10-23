СМИ обнародовали подробности организации СБУ убийства Дугиной и Татарского

В организации убийств Дарьи Дугиной и Владлена Татарского участвовали «украинские шпионы с глубокими связями с ЦРУ». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на осведомленных силовиков.

Автомобиль Дугиной, дочери и соратницы российского философа Александра Дугина, был взорван 20 августа 2022 года в Подмосковье, 29-летняя женщина погибла на месте. ФСБ обвинила в подготовке преступления украинские спецслужбы, а исполнительницей назвала гражданку Украины Наталью Вовк.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023-го в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге. Он состоял в ополчении Донбасса, позже начал писать о конфликте на Украине и вел популярный Telegram-канал. Обвинение по делу предъявили Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — девушка пришла в кафе на мероприятие, посвященное Фомину, и подарила ему гипсовую статуэтку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. В ФСБ заявили, что за терактом также стоят украинские спецслужбы.

Как рассказали источники The Washington Post, Вовк удалось провезти в Россию компоненты взрывного устройства, которое использовалось для убийства Дугиной, в кошачьей переноске. Захламленная машина «едва ли заслуживала внимания» на границе, отмечает газета, а наименее заметный предмет багажа —переноска — был частью тщательно продуманного плана. По словам знакомых с операцией силовиков, украинские оперативники установили в переноске потайное отделение и спрятали там компоненты бомбы.

Собеседники издания заявили, что взрыв был организован Службой безопасности Украины (СБУ).

Подготовка убийств и различных атак велась СБУ почти десять лет, при этом украинских шпионов поддерживало ЦРУ, подчеркивает WP. Американская разведка выделяла СБУ деньги, передовые системы наблюдения, обучала сотрудников СБУ, строила штаб-квартиры для украинской службы и предоставляла множество разведданных.