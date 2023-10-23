В Германии объявили о создании новой партии

Немецкий парламентарий Сара Вагенкнехт объявила о создании новой партии, которая выступает против антироссийских санкций и поставок оружия. Об этом пишет РИА Новости.

© Imago/TACC

Сегодня 10 политиков покинули ряды «Левых» в Бундестаге и объявили о намерении образовать новую политическую силу. Выступление Вагенкнехт и ее соратников транслировалась на сайте правительственных пресс-конференций.

Бывшая глава фракции партии «Левые» Амира Мохамед Али, ставшая председателем союза «Сара Вагенкнехт — здравомыслие и справедливость», отметила, что они намерены «заполнить пробел в немецкой партийной системе» и создать партию, которая будет представлять избирателей, голосующих «за экономическое здравомыслие, социальную справедливость, мир и свободу».

В свою очередь Вагенкнехт раскритиковала правительство Германии, подчеркнув, что оно «действует без плана, близоруко и местами совершенно некомпетентно», и выразила уверенность, что новая партия привлечет голоса тех, кто готов был отдать их раньше за «Альтернативу для Германии».

«Нам необходимо возвращение к политике здравомыслия. И это касается в первую очередь экономической политики. Германия является бедной сырьем, но богатой на экспорт страной. И большая часть нашего благополучия зависит от высокой индустриальной добавленной стоимости. Но экономическими санкциями мы отрезали себя от дешевых энергоносителей без вменяемых альтернатив», — подчеркнула Вагенкнехт.

Она также выразила уверенность в том, что необходимо вернуться к «важной традиции политики разрядки», отметив, что конфликты как на Украине, так и на Ближнем Востоке не решить военным путем и поставками оружия.

Ранее соцопрос в ФРГ показал, что большинство немцев выступили против поставки крылатых ракет Taurus на Украину. А канцлер ФРГ Олаф Шольц отмечал, что Берлин оказывает значительную поддержку Киеву, но не хочет, чтобы конфликт на Украине перерос в войну НАТО с Россией.