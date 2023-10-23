Зеленский произвел перестановки в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Анатолия Сандурского, а также произвел несколько перестановок в руководстве ведомства. Соответствующие указы размещены на сайте офиса главы государства.

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"Уволить Сандурского Анатолия Валерьевича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте одного из документов.

Перестановки коснулись и других подразделений ведомства. Владимир Петриченко, который был начальником главного управления СБУ в так называемых Киевом Донецкой и Луганской областях, покинет этот пост в связи с назначением начальником управления СБУ в Винницкой области. Возглавлявший это управление Анатолий Денисенко уволен. О его новом месте работы не сообщается.

Также Зеленский назначил новым начальником управления по работе с личным составом Тамару Пашковску, а главой департамента хозяйственного обеспечения Андрея Падалку.