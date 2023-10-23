«Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнёров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны», — написал автор материала.

Однако, по мнению издания, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, а теперь Китай и Россия создают коалицию. Отмечается, что Глобальный Юг устал от указаний западных стран, а индийские власти отказались выступать против Путина.