The Telegraph: влияние Путина в мировом сообществе раздражает Байдена
Президент США Джо Байден находится в раздражённом состоянии из-за влияния российского лидера Владимира Путина на мировой арене, говорится в публикации газеты The Telegraph.
Однако, по мнению издания, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, а теперь Китай и Россия создают коалицию. Отмечается, что Глобальный Юг устал от указаний западных стран, а индийские власти отказались выступать против Путина.
Также в статье говорится, что антиколониальные настроения в мире становятся лишь сильнее.
Ранее Путин призвал США научиться уважать интересы других стран.