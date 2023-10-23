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The Telegraph: влияние Путина в мировом сообществе раздражает Байдена

Президент США Джо Байден находится в раздражённом состоянии из-за влияния российского лидера Владимира Путина на мировой арене, говорится в публикации газеты The Telegraph.

«Когда в Китае проходил глобальный саммит друзей и партнёров, президент США Джо Байден с раздражением обратился к нации, чтобы призвать соотечественников продолжать бороться за лидерство страны», — написал автор материала.

Однако, по мнению издания, Запад уже проиграл борьбу за Глобальный Юг и Индию, а теперь Китай и Россия создают коалицию. Отмечается, что Глобальный Юг устал от указаний западных стран, а индийские власти отказались выступать против Путина.

Путин ответил на слова Байдена о желании подавить Россию

Также в статье говорится, что антиколониальные настроения в мире становятся лишь сильнее.

Ранее Путин призвал США научиться уважать интересы других стран.