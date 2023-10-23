На Украине оценили готовность страны к отопительному сезону

Украинские власти совершенно не готовы к наступающей зиме — угля заготовлено в 3-4 раза меньше, чем требуется для прохождения отопительного сезона. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

По словам политика, Киев не провел плановые работы на объектах энергетики и отопления, а также не обеспечил достаточный запас топлива на эту зиму, в том числе угля и газа.

«Например, при потребности энергетической системы Украины в энергетическом угле примерно 1,8-3 млн тонн, заготовлено около 700 тысяч тонн. Что, удары мешают заготавливать уголь?» — написал он.

Азаров добавил, что сложившаяся ситуация не позволит обеспечить украинское население теплом в холодный период года. Кроме того, ожидается и серьезная нехватка электричества.