В Израиле прокомментировали «саммит мира» в Каире

Израиль не услышал на прошедшем в Каире «саммите мира» осуждения рядом стран действий палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель МИД Израиля Хасан Каабия.

Саммит по палестинской проблеме (Cairo Summit for Peace) прошел 21 октября в столице Египта. В нем приняли участие более 30 государств и ряд международных и региональных организаций.

По данным МИД Германии, заявление по итогам саммита принято не было. Страны ЕС стремились «указать на террор ХАМАС» как на причину разгоревшегося ближневосточного конфликта, однако этому воспротивился ряд других государств, отказавшихся «осудить триггер кризиса», отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Хасан Каабия обратил внимание на то, что Израиль не принимал участие в саммите.

«Но мы внимательно за ним следили, и мы не услышали резкого осуждения со стороны этих стран акта терроризма, который произошел 7 октября. Эти страны, конечно, знают, что терроризм представляет опасность не только для Израиля», —заявил официальный представитель МИД Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло удары по территории Израиля, зайдя в ряд приграничных городов и захватив заложников. Власти Израиля объявили о переходе в состояние войны и начале операции в секторе Газа.