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Израиль решил убрать из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

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Министерство образования Израиля приняло решение удалить из школьной программы упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг из-за ее высказываний в поддержку Палестины и сектора Газа. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

По мнению ведомства, Грета Тунберг, призвавшая ранее «к немедленному прекращению огня, справедливости и свободе для палестинцев», лишилась права «быть образцом» для учеников в Израиле с точки зрения моральных ценностей. В Минобразования страны считают, что экоактивистка выступает в поддержку палестинского радикального движения ХАМАС, которое ответственно за смерть мирных жителей в Израиле, в том числе и детей.

В секторе Газа заявили об ударе Израиля по лагерю беженцев

В результате удара, нанесенного Армией обороны Израиля по лагерю беженцев в городе Джебалия, погибло 30 человек. Большинство жертв ― женщины и дети, со ссылкой на данные местных сил гражданской обороны пишет Al Jazeera.

Утверждается, что авиационные удары были нанесены израильскими военными по двум жилым зданиям. Из-под завалов были извлечены тела 30 погибших. Не менее 27 человек получили ранения. При этом в больницах заявили, что оказать качественную помощь раненым не смогут из-за «острой нехватки лекарств и медицинского оборудования».

Сборная России заняла первое место в медальном зачете Игр БРИКС

Российские спортсмены по итогам соревнований, которые проходили в южноафриканском Дурбане, завоевали 59 медалей и смогли обойти сборную команду Китая в общекомандном зачете Игр БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

В Играх участвовали 34 россиянина. Они завоевали 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Соревнования проводились по теннису, плаванию, бадминтону, волейболу (дисциплина – пляжный волейбол), настольному теннису. Были также соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями - настольный теннис и теннис на колясках.

Военные учения пройдут на Тайване после шестилетнего перерыва

Вооруженные силы Тайваня на фоне обострения отношений с Китаем, считающим остров частью страны и не признающем его суверенитет, впервые за последние шесть лет объявили о проведении недельных военных учений «Чанцин-17». Об этом пишет РИА Новости.

Ожидается, что в учениях примут участие 269-я и 99-я бригады морской пехоты, которые будут переброшены в юго-западную часть Тайваня.

Названы сроки начала поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту»

Поставки 10 миллиардов кубометров газа из России в Китай по «дальневосточному маршруту» должны начаться не позднее 2027 года. Об этом заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.