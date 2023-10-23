Зеленского уличили в напускном равнодушии

Украинский лидер Владимир Зеленский во время пребывания в Брюсселе стремился продемонстрировать союзникам, что не пытается привлечь их внимание. Такое мнение Кристофер Миллер .

По его словам, глава государства действовал осторожно, чтобы не показалось, что он борется за внимание. Журналист также указал на усталость мирового сообщества от Украины, отметив, что об этом свидетельствуют последние события на международной арене. В связи с этим, считает он, властям страны будет труднее просить о дополнительном многомиллиардном финансировании.