Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире

Бывший президент США Дональд Трамп назвал Вашингтон самой небезопасной столицей в мире. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Вашингтон превратился в грязную, наполненную преступностью смертельную ловушку <...>. Сейчас это, пожалуй, самая небезопасная столица в мире", - отметил бывший хозяин Белого дома. Трамп пообещал в случае избрания президентом "очистить, отремонтировать и восстановить" город.

Ранее экс-президент раскритиковал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена за миграционную политику, в результате которой США превратились в "свалку". Политик отмечал, что американские города "наводнены бездомными, наркоманами и жестокими преступниками".