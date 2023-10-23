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Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

В правительстве Израиля решили исключить имя шведской экоактивистки Греты Тунберг из школьной программы. Об этом сообщают израильские журналисты.

Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг
© Официальный сайт Европарламента

«Министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов. Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся», — передает портал Ynet.

Ранее Тунберг выступила с поддержкой палестинцев и сектора Газа. Она призывала к немедленному прекращению огня. По ее словам, конфликт, разгоревшийся с новой силой на Ближнем Востоке 7 октября, сторонам нужно решать мирным путем.