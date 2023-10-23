Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

«Министерством образования Израиля принято решение об исключении Греты Тунберг из школьных учебных материалов. Позиция активистки лишает ее права на примерность с точки зрения моральных и образовательных ценностей. Тунберг больше не может служить образцом для подражания и воспитания израильских учащихся», — передает портал Ynet.