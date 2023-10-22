Франции угрожает восстание мусульман

Нападение ХАМАС на Израиль и ответные бомбардировки сектора Газа израильскими военными резко повысили социальную напряженность во Франции. Власти опасаются мощной происламской активности и даже «взлета исламского терроризма», пишет «Коммерсант».

В октябре в стране произошло несколько событий, связанных с палестино-израильским конфликтом.

Нападение на школу в Аррасе стало первым событием, заметно повысившим градус напряженности в стране, где около 8% населения (почти 6 млн человек) – мусульмане.

Затем власти сначала запретили, а потом разрешили демонстрации в поддержку палестинцев. При этом силовое наблюдение за исламистами было ужесточено. Появились даже инициативы о высылке экстремистов из списка S в другие страны, включая Россию. Однако реализация такой меры вряд ли возможна.

Сейчас в списке S, составленном МВД и спецслужбами, более 20 тысяч «потенциальных террористов», и только 4263 из них являются иностранцами.

Из-за ближневосточного конфликта возник раскол в лагере левых. Левый политический блок NUPES Жан-Люком Меланшона рискует распасться. Ситуацию уже обыграли карикатуристы Charlie Hebdo. Они предложили обменять сочувствующих Палестине политиков на заложников-французов.