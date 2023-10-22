Спецслужбы Китая выявили случай шпионажа в пользу США на оборонном предприятии

Спецслужбы китайской провинции Сычуань выявили случай передачи секретной информации компетентным органам Соединенных Штатов с одного из оборонных предприятий КНР, сообщило Министерство государственной безопасности Китая.

Как сообщили в ведомстве, шпионажем занимался гражданин по фамилии Хоу, прежде проходивший стажировку в США, передает ТАСС. Против него заведено дело, которое передано на рассмотрение народного суда средней ступени города Чэнду (административный центр Сычуани).

Власти отметили, что будут жестко пресекать любые действия, представляющие угрозу для государственной безопасности Китая.