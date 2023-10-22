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Раскрыта причина разногласий по Палестине на саммите в Каире

В МИД ФРГ рассказали, почему участники египетского саммита не смогли принять общее итоговое заявление о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Германии.

Раскрыта причина разногласий по Палестине на саммите в Каире
© globallookpress.com

В заявлении немецкого МИД сказано, что страны ЕС стремились «указать на террор ХАМАС» как на причину разгоревшегося ближневосточного конфликта. Этому воспротивился ряд других государств, отказавшихся «осудить триггер кризиса». В итоге совместного заявления не последовало.

В МИД ФРГ признали, что взгляды на данный конфликт в мире весьма различаются. Однако все государства едины в одном: «необходимо предотвратить разрастание конфликта в регионе, страдания в Израиле, секторе Газа и на Западном Берегу не могут продолжаться».

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