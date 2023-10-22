Раскрыта причина разногласий по Палестине на саммите в Каире
В МИД ФРГ рассказали, почему участники египетского саммита не смогли принять общее итоговое заявление о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Германии.
В заявлении немецкого МИД сказано, что страны ЕС стремились «указать на террор ХАМАС» как на причину разгоревшегося ближневосточного конфликта. Этому воспротивился ряд других государств, отказавшихся «осудить триггер кризиса». В итоге совместного заявления не последовало.
В МИД ФРГ признали, что взгляды на данный конфликт в мире весьма различаются. Однако все государства едины в одном: «необходимо предотвратить разрастание конфликта в регионе, страдания в Израиле, секторе Газа и на Западном Берегу не могут продолжаться».
Сегодня МИД Палестины призвал мир воздействовать на Израиль для прекращения бомбардировок жилых кварталов сектора Газа,