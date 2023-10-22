Голливудские актеры призвали Байдена прекратить огонь в Газе и Израиле

Голливудские актеры оставили свою подпись под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле . Об этом сообщает Variety.

«Мы призываем вашу администрацию и всех мировых лидеров почтить жизнь всех жителей Святой Земли и поспособствовать немедленному прекращению огня — бомбардировок Газы и освобождению заложников», — заявили артисты.

Обратившиеся к главе государства актеры, среди которых были Хоакин Феникс, Кейт Бланшетт, Джон Стюарт, Кристен Стюарт, Сьюзен Сарандон, Махершала Али, Риз Ахмед, Рами Юсcеф и Кинта Брансон и еще 46 деятелей кинематографа, напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети, а более двух третей — беженцы и их потомки.