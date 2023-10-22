Палестина обратилась с призывом к мировому сообществу

МИД Палестины призывает мировое сообщество оказать реальное давление на Израиль на фоне продолжения атак по сектору Газа, передает Wafa. В ведомстве отметили, что выступают за прекращение агрессии еврейского государства против палестинского народа.

«Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов [Палестины] призвало к реальному международному давлению, чтобы немедленно прекратить агрессию [Израиля] против нашего палестинского народа, продолжить доставку гуманитарной помощи и повысить важность политического решения палестинской проблемы и положить конец оккупации земель государства из Палестины», — говорится в сообщении.

В палестинском МИД добавили, что Израиль продолжает бомбардировки Газы и предположительно совершает военные преступления против жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество показывает слабую или предвзятую реакцию на шаги израильского государства.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.