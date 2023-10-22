Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов Рютте

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Нидерландов Марком Рютте и премьером Испании Педро Санчесом. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера. "В ходе переговоров с лидерами премьер-министр отметил единство и решимость нации уничтожить военный и правительственный потенциал ХАМАС и заявил, что "победа Израиля над ХАМАС - это победа всего мира", - сказано в сообщении. Отмечается, что французский лидер и премьер Нидерландов приедут в Израиль в понедельник и вторник, где встретятся с Нетаньяху. До этого сообщалось, что Макрон может прибыть в Израиль 24 октября. 19 октября в Израиль прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. У главы правительства были запланированы встречи с президентом страны Исааком Герцогом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В этот же день в Израиль прилетел министр обороны Германии Борис Писториус. Целью визита главы ведомства в Тель-Авив являлось проведение переговоров о военном сотрудничестве между двумя государствами.