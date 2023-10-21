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МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа

Министерство внутренних дел Палестины заявило, что Армия обороны Израиля обстреляла рынок Нусейрат, расположенный в секторе Газа.

«Есть погибшие, большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

При этом в МВД не уточнили точное количество погибших и пострадавших в результате атаки.

Израиль начал интенсивный обстрел юга Ливана

Ранее спикер израильской Армии обороны Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.