МВД Палестины заявило, что Израиль обстрелял рынок Нусейрат в секторе Газа
Министерство внутренних дел Палестины заявило, что Армия обороны Израиля обстреляла рынок Нусейрат, расположенный в секторе Газа.
«Есть погибшие, большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат», — приводит заявление ведомства РИА Новости.
При этом в МВД не уточнили точное количество погибших и пострадавших в результате атаки.
Ранее спикер израильской Армии обороны Авичай Адри заявил, что Израиль ввёл полную блокаду сектора Газа и готов начать наземную операцию в регионе.