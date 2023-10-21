Министерство внутренних дел Палестины заявило, что Армия обороны Израиля обстреляла рынок Нусейрат, расположенный в секторе Газа.

«Есть погибшие, большое количество пострадавших в результате израильского обстрела по рынку Нусейрат», — приводит заявление ведомства РИА Новости.

При этом в МВД не уточнили точное количество погибших и пострадавших в результате атаки.