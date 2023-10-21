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Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом Зеленский написал в Telegram.

Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор
© RT на русском

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.

Кроме того, Эрдоган и Зеленский в ходе разговора коснулись ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации «формулы мира» Зеленского.