Эрдоган и Зеленский провели телефонный разговор
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Об этом Зеленский написал в Telegram.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки.
Кроме того, Эрдоган и Зеленский в ходе разговора коснулись ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Турция готовится провести в октябре международную встречу, на которой участники обсудят пути урегулирования конфликта на Украине и реализации «формулы мира» Зеленского.