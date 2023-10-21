Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США

Американский рэпер Канье Уэст отказался от участия в президентских выборах в США, которые пройдут в 2024 году. Об этом заявил адвокат звезды Брюс Маркс в беседе с Rolling Stone.

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По данным издания, в октябре политический комитет артиста подал в Федеральную избирательную комиссию США декларацию, которая доказывает прекращение кампании и то, что музыкант не будет участвовать в предвыборной гонке. Адвокат рэпера подчеркнул, что вероятность участия его клиента в выборах «более чем отдаленная».

На президентских выборах в США 2020 года кандидат Канье Уэст набрал около 60 тысяч голосов избирателей.