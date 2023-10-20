В Турции визит Байдена в Израиль сочли за одобрение ударов по сектору Газа

Также министр иностранных дел Турции подчеркнул, что страна выполнит договоренности о гарантиях по урегулированию конфликта в секторе Газа, если их удастся заключить.

18 октября Байден прибыл в Израиль. Итогом его визита стало обещание беспрецедентной помощи стране от США для «укрепления военного потенциала».