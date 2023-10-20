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В Турции визит Байдена в Израиль сочли за одобрение ударов по сектору Газа

Визит президента США Джо Байдена в Израиль можно считать за одобрение ударов по сектору Газа. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

В Турции визит Байдена в Израиль сочли за одобрение ударов по сектору Газа
© globallookpress.com

Также министр иностранных дел Турции подчеркнул, что страна выполнит договоренности о гарантиях по урегулированию конфликта в секторе Газа, если их удастся заключить.

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18 октября Байден прибыл в Израиль. Итогом его визита стало обещание беспрецедентной помощи стране от США для «укрепления военного потенциала».

Ранее лидер турецкой партии Догу Перинчек назвал США, НАТО и Израиль главной угрозой Турции. По его словам, к таким выводам якобы пришел и президент страны Реджеп Эрдоган.

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