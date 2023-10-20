Соратник Илона Маска оказался информатором спецслужб

Крупный американский инвестор Питер Тиль, причастный к созданию платежной системы PayPal, социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и компании Palantir, оказался информатором ФБР. Об этом сообщает Insider.

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Издание выяснило, что Тиля завербовали летом 2021 года в качестве так называемого конфиденциального человеческого источника. Согласно правилам ФБР, люди с подобной ролью получают кодовое имя и должны регулярно передавать спецслужбам ценную информацию. Куратор Тиля специализируется на расследовании коррупции и иностранных вмешательств в политические кампании.

Питер Тиль — миллиардер с состоянием, оцениваемым в 9,7 миллиарда долларов (930 миллиардов рублей). В конце 1990-х он считался соратником Илона Маска и вместе с ним участвовал в создании платежной системы PayPal. Позднее он стал первым внешним инвестором Facebook и основал компанию Palantir, которая занимается анализом данных для ФБР, ЦРУ и Пентагона.

Тиль активно финансирует американских консервативных политиков, в том числе Дональда Трампа. В 2016 году после победы Трампа в президентских выборах он входил в команду, обеспечивающую передачу власти. При этом, как утверждает источник Insider, ФБР запретило Тилю передавать своему куратору информацию, связанную с Трампом.

Ранее сообщалось, что в 2000 году Илон Маск попал в аварию, когда хвастался перед Тилем редким автомобилем, стоящим более миллиона долларов.