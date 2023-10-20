В Швеции не исключили депортации сторонников ХАМАС

Власти Швеции не исключают депортации из страны людей, восхваляющих и поддерживающих террористические организации. Об этом заявила министр по делам миграции Мария Малмер Стенергард.

"Если человек решает восхвалять смерть, которую сеет террор, возникает вопрос, а не утратил ли он право находиться здесь [в Швеции]", - сказала она в интервью газете Dagens Nyheter.

Это заявление министр сделала на фоне прошедших в королевстве манифестаций в поддержку нападения движения ХАМАС на Израиль. В Мальмё на юге страны, например, по центральным улицам проехал караван машин с вывешенными из окон флагами, а в Хельсингборге на западном побережье прошли митинги, где участники скандировали лозунги в поддержку ХАМАС.

"Если человек открыто поддерживает террористическую организацию, то это явно означает, что он не следует нашим основополагающим либеральным принципам, на которых основано наше демократическое общество. И тогда ему здесь нечего делать", - отметила Стенергард.

Она также не исключает, что восхваление организаций, признанных террористическими, получит соответствующее отражение в законодательстве.