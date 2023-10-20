Наследники Берлускони задумались об уничтожении его коллекции картин

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони ищут варианты того, как избавиться от собранной политиком коллекции в 25 тыс. картин. Об этом сообщает The Guardian.

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Как пишет британское издание, многие картины не имеют высокой ценности, а вот их содержание на складе в Милане ежегодно обходится в €800 тыс. Друг Берлускони Витторио Сгарби, экс-сотрудник Минкульта Италии, заявил, что многие работы экс-премьер купил, листая ночные телеканалы по типу «Магазина на диване» во время бессонницы.

Для наследников Берлускони содержание коллекции стало затратным, поэтому они решили от нее избавиться. Впрочем, самые ценные работы, пишет издание, они решили оставить. Кроме того, резиденцию Берлускони в Аркоре для деловых встреч хотят превратить в музей.

По мнению Сгарсби, ничего страшного в ликвидации большинства картин из коллекции итальянского политика нет. На художественном уровне, считает он, это сложно назвать преступлением.