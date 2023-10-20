США заявили о почти закончившихся средствах для Украины

Выделенные Конгрессом США средства на оказание помощи Украине почти закончились. На это посетовал помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

© Lenta.ru

«Однако средства и полномочия, которые Конгресс [США] ранее одобрил подавляющим [большинством голосов], почти иссякли. И нам необходимы действия Конгресса, чтобы гарантировать, что мы можем продолжать удовлетворять потребности Украины на поле боя», — заметил Салливан.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса согласование бюджета, в который входит помощь Украине и Израилю. Отмечалось, что Байден рассчитывает на поддержку обеих партий, поскольку проект отвечает интересам обеих сторон.