МИД Белоруссии сообщил о гибели в Израиле трех граждан и трех выходцев республики

"На настоящий момент у нас есть точная информация о трех наших погибших гражданах и трех выходцах из Беларуси. К большому сожалению, в этом числе и гражданка Беларуси, о госпитализации которой после обстрела города Ашкелон ранее сообщали СМИ", - говорится в сообщении.