Пока вы не уснули: реакция Кремля на слова Байдена о ХАМАСе и Лукашенко о лжи кабмина

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Песков назвал неприемлемыми слова Байдена про Путина и ХАМАС

В Кремле считают неприемлемыми слова президента США Джо Байдена, который провёл параллель между политикой российского лидера Владимира Путина и действиями ХАМАС.

«Мы не приемлем такой тон в отношении Российской Федерации и в отношении нашего президента», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Джо Байден ранее во время выступления заявил, что для США «ХАМАС и Путин представляют разные угрозы, но их объединяет то, что оба хотят полностью уничтожить соседнюю демократию».

Лукашенко обвинил правительство во лжи и дезинформации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство страны не всегда реализует принятые решения и обвинил его в частой дезинформации. Заявление главы государства передает его пресс-служба.

«Меня больше всего в последнее время, я уже об этом где-то говорил, волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом заниматься, начинает врать и дезинформировать президента», — сказал он.

В России отреагировали на испытания США на ядерном полигоне

США демонстративно провели испытания на ядерном полигоне после того, как Госдума отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Так на действия Вашингтона в беседе с «Лентой.ру» отреагировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это может быть и совпадением, что в тот день, когда Дума приняла законопроект о ратификации, они провели испытания. Но скорее всего это не совпадение или случайность, это именно целенаправленный жест американцев — показать, что нам вообще неважно ваше мнение, ваше решение, мы поступаем так, как считаем нужным Владимир Джабаров, российский сенатор.

В правительстве РФ ответили на вопрос о закрытии физических магазинов

Unsplash

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что онлайн-торговля не сможет полностью вытеснить физические магазины в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра промышленности и торговли отметил, что продажи в интернете активно растут и этот рост продолжится, но онлайн-торговле предстоит длинный путь — пока на нее приходится лишь около шести процентов от всего оборота продуктов и непродовольственных товаров в РФ.

«Онлайн никогда не заменит традиционные торговые форматы, но потеснит», — считает Евтухов.

Bloomberg: Маск потерял 16 млрд долларов

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, потерял за сутки 16 млрд долларов состояния после того, как акции Tesla упали в цене на 9%, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

По итогам последних торгов акции производителя электромобилей Tesla подешевели на 9,3%, до 220 долларов. Благодаря этому состояние владельца компании уменьшилось на 16 миллиардов долларов, до 210 млрд, передает РИА «Новости». Однако даже это сокращение активов на 7% не сместило Маска с первого места в рейтинге самых богатых людей мира.

Директор «Машины времени» открестился от закрытой ФНС фирмы

Музыкальная группа «Машина времени» никак не связана с юридическим лицом «Синтез Старз», которое закрыла Федеральная налоговая служба, рассказал РБК директор коллектива Сергей Старцев. Пресс-секретарь группы Антон Чернин также уточнил, что с музыкантами и юрлицом, с которым работает «Машина времени», все в «полном порядке».

То юридическое лицо, под которым мы работаем, в полном порядке, как и сама группа. Так что ждем всех на концертах, — подчеркнул Чернин.

Минторг Казахстана назвал принципы торговли с Россией

Казахстан в торговле с Россией придерживается принципа обеспечения свободы перемещения товаров и отсутствия запрета на экспорт. Об этом заявил сегодня министр торговли и интеграции республики Арман Шаккалиев, пишет ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине заявил о том, что в Астане не будут помогать России обходить санкции, введенные западными странами. В МИД России, комментируя это заявление, отметили, что Москва не вмешивается во взаимодействие Астаны с другими государствами.

Суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал экс-руководителя поставщика обмундирования для Минобороны, МВД и ФСО Михаила Педана, сообщили в суде.

Согласно материалам дела, бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в ограничении конкуренции, ущерб составил около 800 млн рублей, передает РБК.

Как сообщил в ходе заседания судья Алексей Криворучко, обвинения Педану были выдвинуты еще в марте 2023 года, тогда же он был объявлен в федеральный, а после и в международный розыск.

МОК ответил на слова Путина про этническую дискриминацию

В МОК ответили на критику Путина, заявившего о дискриминации российских атлетов.

«Запрет участия российских спортсменов в международных соревнованиях – это этническая дискриминация», – заявил накануне президент РФ Владимир Путин.

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавняя поправка к Олимпийской хартии с этим не связана. Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются «этнической дискриминацией», – говорится в заявлении МОК.

Мосбиржа поставила юань выше доллара на главной странице

Московская биржа поставила на первое место среди валют китайский юань, теперь график валютной пары юань/рубль на сайте площадки возглавляет список, далее идут доллар США / рубль и евро/ рубль.

Подобную перестановку уже сделал Банк России. Традиционно стоявший на первом месте доллар США на сайте регулятора тоже заменил китайский юань.