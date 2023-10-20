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Экс-премьер Израиля раскритиковал Нетаньяху за стратегию в отношении ХАМАС

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак назвал нападение ХАМАС на еврейское государство «полным провалом» спецслужб, военных и политиков. В интервью Der Spiegel он заявил, что Биньямин Нетаньяху и его правительства косвенно помогали радикальной группировке.

Нетаньяху обвинили в косвенной помощи ХАМАС
© Газета.Ru

«Это, безусловно, полный провал спецслужб, военных и политиков. Биньямин Нетаньяху и его правые правительства на протяжении многих лет косвенно помогали ХАМАС. Они позволили деньгам из Катара течь в Газу. За этим стояла стратегия. Пока существовал ХАМАС, Нетаньяху мог утверждать, что переговоры с палестинцами невозможны», — заявил Барак.

Он также отметил, что Нетаньяху своей политикой ослабил Палестинскую автономию, которая управляет Западным берегом реки Иордан и является боле умеренной, чем ХАМАС.

«Он хотел любой ценой заблокировать любые переговоры о возникновении палестинского государства», — констатировал экс-премьер.

До этого Барак поддержал наземную операцию Израиля в секторе Газа. По его словам, деятельность ХАМАС в Газе невозможно остановить «воздушными ударами, дипломатией, призывами Израиля по телевидению или всемирной поддержкой».

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Он отметил, что нападение ХАМАС стало самым сильным ударом со времени основания Израиля.

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