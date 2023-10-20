Нетаньяху обвинили в косвенной помощи ХАМАС

«Это, безусловно, полный провал спецслужб, военных и политиков. Биньямин Нетаньяху и его правые правительства на протяжении многих лет косвенно помогали ХАМАС. Они позволили деньгам из Катара течь в Газу. За этим стояла стратегия. Пока существовал ХАМАС, Нетаньяху мог утверждать, что переговоры с палестинцами невозможны», — заявил Барак.