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«Влияние Байдена изменило план Израиля по наземной операции»

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Израиль решил изменить подход к своей наземной операции в секторе Газа на фоне предупреждений США о потерях среди гражданского населения, сообщает Bloomberg со ссылкой на израильских чиновников и людей, близких к правительству. В прошлую субботу израильские военные заявили, что готовят «скоординированные удары с воздуха, моря и земли» для уничтожения палестинского движения ХАМАС.

Однако к середине недели военное руководство Израиля заявило, что наземное наступление «может отличаться от того, что представляет общественность». Оно может начаться позже и продлиться дольше, «разворачиваясь самым неожиданным образом».

Как отмечает Bloomberg, США разделяют цель Израиля по уничтожению военной инфраструктуры ХАМАС, а сделать это можно только через наземное вторжение, поскольку члены ХАМАС потратили десятилетия на строительство сети туннелей и других огневых точек. Однако теперь влияние США определяет способ проведения нападения (Вашингтон хочет ограничит потери среди двух миллионов мирных жителей Газы) и планы Израиля относительно того, «что произойдет, когда оно закончится». Трое высокопоставленных израильских чиновников заявили, что роль и влияние США в этой войне против глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом.

ЦТАК: США хотят развязать ядерную войну, но их гегемония под угрозой

В Северной Корее заявили, что «гегемония США» оказалась под угрозой из-за конфликтов в Европе, на Ближнем Востоке и «полного беспорядка» в американской внутренней политике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК обвинило США в проведении «авантюрной политики» для «осуществления гегемонистской стратегии». По версии агентства, влияние и статус Вашингтона снижаются из-за новых конфликтов и с союзниками, и с третьими странами. Также в ЦТАК подчеркнули, что США пытаются возродить влияние на Корейском полуострове и хотят «развязать ядерную войну».

«По кому на самом деле бьют санкции»

Обозреватель South China Morning Post Алекс Ло задался вопросом, по кому на самом деле бьют введенные Западом санкции - по России или по Германии. По его словам, все больше политологов задаются вопросом, почему США продолжают рисковать политической и социальной стабильностью Германии, стержня европейского мира и процветания, ради Украины.

На какое-то время американцам могло показаться, что украинский кризис дает возможность разрушить российскую экономику, избавиться от нынешнего руководства России и «дисциплинировать неуправляемых европейцев». Похоже, что США слишком хорошо дисциплинировали европейцев, но больше ничего не добились, отмечает Ло. Как подчеркнул автор статьи, Вашингтону не удалось избавиться даже от лидера Сирии Башара Асада, а изменить что-то в российской политике США тем более не по плечу. Широко разрекламированное украинское наступление ни к чему не привело, по сути, оно провалилось, подчеркивает Ло. Выйдя вместе с США и НАТО за рамки служебного долга ради поддержки Украины, власти Германии ослабляют экономику своей страны, разрушая ее длительную и стабильную внутреннюю политику и порождая экстремизм. Германия продолжает покупать у России газ, но теперь делает это через Индию и арабских поставщиков, платя больше, заключил Ло.

«Китай и Россия против американской коалиции»

Китай заявил о своей солидарности с Россией на форуме инициативы «Один пояс, один путь» и подчеркнул свое соперничество с Соединенными Штатами, «стремящимися окружить» Россию и Китай, пишет японский портал Nikkei. Интересы Пекина совпали с ожиданиями России от экономического сотрудничества для покрытия оборонных расходов, подчеркивает издание.

В своей программной речи на форуме глава Китая Си Цзиньпин заявил, что он против односторонних санкций, экономического шантажа и разрыва связей. По версии Nikkei, его слова - ответ США, которые вместе с Европой и Японией работают над созданием антикитайской коалиции в различных областях, в особенности в производстве полупроводников.

В Израиле назвали массированную атаку своим единственным выходом

Покидая Израиль, президент США Джо Байден сообщил, что американские и израильские военные обсуждают альтернативы наземному наступлению в секторе Газа, но надежды на альтернативное разрешение ситуации снижаются, сообщает The Guardian. По версии газеты, решимость израильских военных, начать массированную атаку для полного уничтожения ХАМАС, «похоже, только возросла».