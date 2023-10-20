В Киеве заявили о высоком уровне свободы совести на Украине

Украинские власти гордятся высоким уровнем свободы совести в стране и не собираются запрещать какие-либо организации. С таким утверждением выступил глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский, комментируя принятие Верховной радой в первом чтении законопроекта о фактическом запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Я и Украина гордимся тем, что у нас существует очень высокий уровень свободы совести, очень высокий. И Украина всегда была убежищем для тех людей, которые искали религиозную свободу. <...> И мы этим очень гордимся, как и тем, что у нас никогда никого не запрещали", - сказал он в эфире телеканала "Рада" в ответ на просьбу оценить принятый законопроект.

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Еленский также утверждает, что Киев ничего не собирается запрещать и сейчас, кроме "связи определенной религиозной организации с центрами влияния", которые якобы находятся в России. При этом он уточнил, что если такой связи не будет, то "эта организация может беспрепятственно существовать".

По словам Еленского, в Верховной раде было зарегистрировано более 10 законопроектов, связанных с вопросом об УПЦ, и одобренный Радой в первом чтении документ якобы соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина при вступлении в Совет Европы.

О запрете УПЦ

В четверг Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете канонической УПЦ, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

В самой УПЦ заявили, что одобренный парламентом документ нарушает право на свободу вероисповедания и не соответствует Европейской конвенции по правам человека и Конституции Украины. В УПЦ также отметили, что, хотя в законопроекте напрямую не говорится о канонической церкви, но его происхождение, медийное и политическое сопровождение свидетельствуют о том, что этот закон будут применять к УПЦ.