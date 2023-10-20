Второй за месяц спикер конгресса США угрожает подать в отставку

Временный спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Патрик Макгенри грозит уйти в отставку из-за попытки его партийных коллег вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией. Ранее бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти был отправлен в отставку после голосования.

«На закрытой встрече в четверг Патрик Макгенри заявил коллегам-республиканцам, что может уйти в отставку с поста временного спикера», — передает слова источника телеканал NBC News.

Он добавил, что причина этой угрозы связана с попыткой части его партийных товарищей вынести на голосование законодательство, требующее наличия постоянного спикера или расширения полномочий временного спикера. Макгенри выступает против подобного прецедента, считая, что это приведет к утрате необходимости выбирать спикеров в будущем, заключил источник.