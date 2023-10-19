Лукашенко освободил от должности послов Белоруссии на Украине и в Эстонии

«Глава государства Александр Лукашенко освободил Игоря Сокола от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси на Украине и Вячеслава Качанова от должности чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Эстонии», — говорится в документе.