Зеленский созвонился с генсеком ООН

Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram, что созвонился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поблагодарил организацию за предоставление гуманитарной помощи.

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Он также выразил благодарность за поддержку ООН украинской «формулы мира» и поделился с Гутерришем особенностями функционирования зернового коридора через Черное море.