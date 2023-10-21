В Швеции приготовились к скорому вступление в НАТО

Швеция ожидает, что до официального присоединения к НАТО осталось несколько недель. Об этом сообщает издание Expressen со ссылкой на источников в правительстве Швеции.

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По данным издания, Турция готова одобрить заявку европейской страны на вступление в Североатлантический альянс.

«Мы ожидаем, что ратификация Турцией заявки Швеции начнется в ближайшее время и что она будет готова в течение нескольких недель», — заявил источник.

Источник в правительстве утверждает, что позиция НАТО стала гораздо более резкой по отношению к Турции. Он также утверждает, что шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО максимум в конце ноября. «У нас нет оснований полагать иначе», — заключил источник в правительстве.