Французский премьер провела часть закона в обход голосования депутатов

Премьер-министр Франции Элизабет Борн уже в 13-й раз воспользовалась статьёй в конституции, которая разрешает провести часть законопроекта в обход голосованию депутатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что данный факт не остался незамеченным оппозицией, которая выдвинула вотум недоверия кабмину. Проведённый таким образом законопроект касался бюджета Франции на 2024 год. Объясняя свои действия, Борн прямо заявила, что «оппозиция всё равно не будет за него голосовать».

«Этот факт ясен: ни одна оппозиционная фракция не готова поддержать этот законопроект. Однако нашей стране нужен бюджет — ключ к государственной политике и ответ на вопросы, волнующие французов», — заявила она.

Помимо этого Борн также добавила, что правительство берёт на себя ответственность за принятие этого законопроекта. Такие действия были раскритикованы со стороны французской оппозиции — партия «Национальное объединение» и «Непокорившаяся Франция» объявили о выдвижении вотума недоверия.

«Борн в 13-й раз применила статью 49.3. Ни одной поправки не было рассмотрено по первой части бюджета. Сколько может продолжать существовать власть, которая правит против народа? В свете цензурирования дебатов и голосования мы цензурируем правительство!», — прокомментировала действия Борн глава коалиции левых партий Матильда Пано.