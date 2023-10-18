Израиль потребовал извинений от ООН
Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна требует извинений от всемирной организации за то, что та «поспешила признать ложь террористов» и «годами позволяла ХАМАС строить военную машину». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Эрдан сделал во время заседания Совета Безопасности ООН, которое было созвано из-за удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.
«Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете поспешили признать ложь подобных “Исламскому государству” (запрещённая в России террористическая группировка) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. <...> Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе», — заявил он.
Помимо этого, Эрдан также назвал «непостижимым» тот факт, что Совет Безопасности ООН так и не осудил ХАМАС за нападение на Израиль.
Напомним, что 17 октября больница Аль-Ахли в секторе Газа подверглась авиаудару. Обе стороны конфликта обвинили в случившимся друг друга.