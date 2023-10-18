Израиль потребовал извинений от ООН

«Мы требуем извинений. ООН и некоторые в этом Совете поспешили признать ложь подобных “Исламскому государству” (запрещённая в России террористическая группировка) террористов и отказались признать веские доказательства законопослушной демократии. Вы должны извиниться, извиниться за то, что никогда не собирали Совет, когда по израильским больницам намеренно запускались ракеты ХАМАС. <...> Извинитесь за то, что годами прятали голову в песок, пока ХАМАС беспрепятственно строило свою военную машину в Газе», — заявил он.