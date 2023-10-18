В Палестине назвали число погибших при ракетном ударе по больнице Аль-Ахли
В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа скончался 471 человек, сообщает Минздрав Палестины.
Ранее арабское телевидение сообщало, что число жертв обстрела превысило 800 человек.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ранее, что ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
Он утверждает, что израильская армия не атаковала лечебное учреждение, а ракета принадлежит исламистам.