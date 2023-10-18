В результате удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа скончался 471 человек, сообщает Минздрав Палестины.

Ранее арабское телевидение сообщало, что число жертв обстрела превысило 800 человек.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил ранее, что ответственными за удар по больнице в секторе Газа являются члены группировки «Исламский джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).