Bloomberg: испытания США на ядерном полигоне может привести к гонке вооружений

Проведение США нового испытания на ядерном полигоне в штате Невада в период всплеска противоречий между Вашингтоном и Москвой в атомной сфере может привести к новой гонке вооружений.

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Об этом заявил обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон. По его словам, США провели испытания "всего через несколько часов" после того, как Госдума РФ приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он также отметил, что такие действия американских властей "могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации". 20 октября Минэнерго США сообщало, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.