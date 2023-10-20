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Bloomberg: испытания США на ядерном полигоне может привести к гонке вооружений

Проведение США нового испытания на ядерном полигоне в штате Невада в период всплеска противоречий между Вашингтоном и Москвой в атомной сфере может привести к новой гонке вооружений.

Bloomberg: испытания США на ядерном полигоне может привести к гонке вооружений
© Kathy Willens/AP

Об этом заявил обозреватель Bloomberg Джонатан Тирон. По его словам, США провели испытания "всего через несколько часов" после того, как Госдума РФ приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Он также отметил, что такие действия американских властей "могут быть неверно истолкованы и привести к дальнейшей эскалации". 20 октября Минэнерго США сообщало, что Соединенные Штаты провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где до этого испытывали ядерное оружие.

Также отмечалось, что они прошли в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. До этого вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что с отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Россия сможет проводить свои испытания в ответ на соответствующие испытания США без нарушения своих обязательств по договору. 18 октября Государственная дума на пленарном заседании приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. За закон проголосовали 438 депутатов ГД.

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