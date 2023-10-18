Грету Тунберг оштрафовали за участие в акции протеста экологистов в Лондоне

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, которая была задержана во вторник в центре Лондона во время акции протеста экологистов, оштрафована за нарушение правил проведения общественных мероприятий. О сумме штрафа не сообщается, информирует агентство Reuters.

Тунберг приняла активное участие в манифестации лондонской организации Fossil Free London (FFL), которые пытались помешать проведению трехдневной встречи Energy Intelligence Forum (EIF) с участием руководителей нефтегазовых гигантов, в том числе Shell и Total.

За блокирование дорожного движения вблизи отеля были арестованы пятеро экологистов из организации Fossil Free London (FFL). Двое ее активистов взобрались на отель и развернули над входом большой транспарант "Заставь крупные нефтяные компании заплатить". Одновременно десятки манифестантов пытались заблокировать подходы к отелю и воспрепятствовать входу участников форума в здание.

Из-за этого не смогли принять участие во встрече два докладчика - генеральный директор торгового дома Gunvor Торбьорн Торнквист и один из руководителей международного трейдера Trafigura Бен Лакок. Согласно заявлению полиции, во вторник были арестованы 20 экологистов.

Согласно сообщению организаторов Energy Intelligence Forum, основная его цель - дать "деятелям, принимающим решения, идейным вдохновителям и новаторам возможность обсудить, как в разделенном мире обеспечивать планету ресурсами надежным, доступным и экологически чистым способом".