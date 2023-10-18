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Иран призвал прекратить поставки нефти в Израиль и устроить суд над страной

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал ввести эмбарго на поставки нефти в Израиль и устроить суд по военным преступления против палестинцев. Об этом сообщается в Telegram-канале иранского МИД.

Иран призвал устроить суд над Израилем
© EPA/TACC

С такими предложениями Абдоллахиан выступил на встрече с министром иностранных дел Катара.

По мнению Абдоллахиана, визит президента США Джо Байдена в Израиль «после всех преступлений, совершенных против палестинцев», показывает, что Вашингтон «полностью на стороне» израильских властей и безоговорочно поддерживает все их действия.

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Как подчеркнул глава МИД Ирана, «Америка должна знать, что не все стороны могут проявлять сдержанность». По его словам, регион выходит из-под контроля, поэтому страны Ближнего Востока должны «послать решительный сигнал» Израилю и его сторонникам, «приняв практические меры».

Среди таких мер он указал высылку послов и дипломатов Израиля, создание комитета для расследования преступлений против палестинцев при помощи Секретариата Организации исламского сотрудничества, а также введение эмбарго на поставки нефти.

Ранее Абдоллахиан заявил, что в ближайшие время Иран и некоторые другие страны Ближнего Востока могут принять «превентивные меры» в отношении Израиля. В ответ на вопрос о том, может ли Иран вступить в конфликт, министр заявил, что «допускается любая возможность».

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