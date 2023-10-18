Вучич назвал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Европы

«Но если нам кто-то перекроет газ, тогда мы столкнемся с проблемами. Но мы лучше подготовились, чем большинство других. У нас есть данные, насколько заполнены хранилища в Европе. Наши заполнены на 100 процентов и почти полностью заполнены хранилища, которые мы арендуем в Венгрии», — заключил сербский президент.