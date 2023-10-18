Вучич назвал последствия конфликта на Ближнем Востоке для Европы

Вучич заявил о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для экономики Европы
Европа практически вошла в рецессию, и ситуация ухудшится в случае продолжения палестино-израильского конфликта. Об этом 18 октября заявил президент Сербии Александар Вучич, говоря о глобальных вызовах, с которыми сталкивается мировая экономика.
«Когда вы сталкиваетесь с дорогими деньгами, войной, высокими процентными ставками, тогда появляются проблемы с оборотными средствами для производства, проблемы в строительной и других областях. Поэтому Европа практически вошла в рецессию. Если продолжится эта ситуация с Израилем и Палестиной, все скатится в пропасть», — отметил сербский лидер.
Он также указал на проблемы, с которыми сталкивается Сербия из-за повышения Болгарией стоимости транзита российского газа по своей территории.
«Мы с венграми вчера отреагировали на это совместным заявлением, которое подписали [министр финансов Сербии] Синиша Мали и (глава МИД Венгрии) Петар Сийарто, [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан и я его одобрили. Странные вещи происходят, цены на газ и нефть опять растут», — посетовал Вучич.
Вместе с тем он отметил, что Сербия готова к зимнему сезону. Ее газовые резервы составляют 700 миллионов кубометров.
«Но если нам кто-то перекроет газ, тогда мы столкнемся с проблемами. Но мы лучше подготовились, чем большинство других. У нас есть данные, насколько заполнены хранилища в Европе. Наши заполнены на 100 процентов и почти полностью заполнены хранилища, которые мы арендуем в Венгрии», — заключил сербский президент.