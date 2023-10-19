NBC: Байден запросит у Конгресса $60 млрд на помощь Киеву

По их словам, Киеву направят большую часть средств из пакета на общую сумму $100 млрд, выделяемую на помощь Украине, Израилю , Тайваню и на охрану американской границы. Как отмечает телеканал, подготовка этого пакета еще не завершена, но Байден планирует представить его в конце этой недели.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на чиновников информировал, что администрация Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню, который также будет включать финансирование охраны американских границ. Однако, как отметил неназванный американский законодатель в беседе с изданием, в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы с утверждением подобной инициативы, так как группа республиканцев выступает против объединения помощи. Если поддержка Израиля и охрана границ, как пишет журнал, не вызывают вопросов в Палате представителей, то к дополнительной поддержке Украины некоторые республиканцы относятся критически, поскольку, по их мнению, США уже предоставили Киеву достаточно помощи.