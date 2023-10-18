Власти Израиля пообещали допустить в сектор Газа гумпомощь из Египта

Израиль согласился пропустить гуманитарную помощь из Египта в сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что из Египта в южную часть палестинского анклава будет разрешена доставка продуктов, воды и лекарств для гражданского населения.

При этом в канцелярии предупредили, что все попытки направить гумпомощь ХАМАС будут пресекаться. Израиль также пообещал не допустить продовольственные поставки до тех пор, пока ХАМАС удерживает заложников.

Дата старта поставок пока не приводится.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.