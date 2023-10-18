Международная реакция на удар по больнице в секторе Газа

В секторе Газа во вторник, 17 октября, при ударе по баптистской больнице погибли, по предварительным данным, свыше 700 человек. Лидеры держав, представители международных организаций, дипломаты осудили атаку на медицинское учреждение.

Анкара осуждает израильский удар по больнице в секторе Газа, за это варварское деяние неизбежно настанет ответственность по международному праву, заявил МИД Турции.

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Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам. По данным палестинского Минздрава, большинство погибших — женщины и дети.

В Пентагоне призвали Израиль следовать правилам ведения войны.

Египет выступил с осуждением этой атаки и считает ее нарушением гуманитарного права.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает ужасным и совершенно неприемлемым удар ВВС Израиля по госпиталю.

«Новости, поступающие из Газы, ужасают и абсолютно неприемлемы. Международное гуманитарное и международное право должны соблюдаться в этом и во всех случаях», — подчеркнул Трюдо.

Глава Европейского совета Шарль Мишель признал, что произошедшее не соответствует гуманитарным нормам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал международное сообщество остановить «невиданную жестокость» в секторе Газа.

«Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе», — заявил глава Турции.

ЮНИСЕФ решительно осудил произошедшее, призвал к защите всех мирных граждан и попросил обеспечить гуманитарный доступ в палестинский анклав.

МИД Саудовской Аравии назвал удар по больнице «отвратительным преступлением» Израиля.

Всемирная организация здравоохранения решительно осуждает нападение на больницу в секторе Газа, а также призывает к немедленному обеспечению защиты мирного населения и медицинских учреждений, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесу

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает удар по больнице «ужасающим преступлением». Он призвал «привлечь виновных к ответственности».

Сирия возложила ответственность за обстрел больницы в Газе на Запад как соучастника преступлений против палестинцев

Экс-лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что израильские ВВС нанесли удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Более 500 человек – пациенты, врачи и те, кто укрывался — были убиты, пояснил политик.

«Какой невыразимый ужас. Мы будем вечно оплакивать их утрату. Наши лидеры могли бы выступить за мир. Вместо этого они решили поддержать войну», — отметил политик.

«Мне только что сообщили об этом инциденте. Мне нужно подтверждение. В данный момент я не могу это прокомментировать», — призналась глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.